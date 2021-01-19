Çaykur Rizespor’da beklenen ayrılık gerçekleşti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporda teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz ekibinin, Gaziantep FK’dan ayrılan Marius Sumudica’yı göreve getirmesi bekleniyor.

BİLGİLENDİRME | Stjepan Tomas ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/6ZIo1Xuyt7 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 19, 2021

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