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Sözcü

Çaykur Rizespor’da beklenen ayrılık gerçekleşti

Çaykur Rizespor, teknik direkteör Stjepan Tomas'ın görevine son verildiğini resmen açıkladı. Karadeniz ekibinde Sumudica'nın koltuğa oturması bekleniyor.

Güncellenme: 14:28, 19/01/2021
Haberler Futbol
Çaykur Rizespor’da beklenen ayrılık gerçekleşti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporda teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz ekibinin, Gaziantep FK’dan ayrılan Marius Sumudica’yı göreve getirmesi bekleniyor.

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Çaykur Rizespor Marius Sumudica Stjepan Tomas