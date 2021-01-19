CANLI | Trabzonspor Konyaspor

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen…

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Trabzonspor 0-0 Konyaspor

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 3′ Barış’ın ortasında Cikalleshi’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

Barış’ın ortasında Cikalleshi’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 7′ Cikalleshi’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu Uğurcan çeldi.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak iki maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, sahasındaki maçı kazanarak yeniden bir seri yakalamak istiyor. Konyaspor ise zorlu deplasmandan puanla dönerek son hafta aldığı Göztepe mağlubiyetini telafi etmeyi hedefliyor.

İLK 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Berat, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Afobe

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Barış, Diomande, Jevtovic, Cikalleshi, Amir, Ömer Ali Şahiner, Kravets

YEDEKLER: Adil, Milosevic, Bytyqi, Oğuz, Shengelia, Musa, Ali, Eduok, Daci

Konyaspor’da ısındığı sırada sakatlanan Sehic yerine kalede, Eray Birniçan başladı.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Ligde 27 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, 22 puanla 13. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor’un ise 10 galibiyeti bulunuyorken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.

Trabzon’da oynanan karşılaşmaların 12’si Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 6 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor rakibini Konya’da 1-0 yenerken, evinde oynadığı maçı ise 4-3 kaybetmişti.