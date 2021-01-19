Bu takımı Mesut eder

Fenerbahçe’de neşeli günler hakim. Nasıl olmasın? Kupa maçıyla birlikte art arda 6. galibiyet, üstüne bir de Mesut Özil geldi. Kısacası her şey yolunda.

Bu seri galibiyetler, takımın özgüvenini fazlasıyla yerine getirdi. Kenarda Erol Bulut artık sorgulanmıyor. Asker oyuncuların, yani görev adamlarının takım ruhuyla ortaya koyduğu sabırlı futbol kazanılan galibiyetin anahtarı. Generalsiz oynuyor uzun zamandır Fenerbahçe. Beklenen komutan geldi ve çok yakında sahada. Açıkçası disiplinli, asker futbolcuların arasında Mesut Özil'e istediği ortam sağlanırsa bu takım seviye atlar.

Sarı-lacivertli futbolcular biz mücadelemizi ortaya koyalım nasıl olsa rakip hata yapar felsefesiyle oynadı Ankaragücü maçında. Öyle de oldu. Önce kaleci ardından da defansın hatalarıyla 6 dakikada gelen iki gol maçı erken kopardı.

Serdar-Tisserand tandemine dönüş, doğru karar. Tisserand ciddi şekilde toparlandı. Novak görevini yapsa da cezalı Caner Erkin fazlasıyla arandı. Kabul etmek lazım ki Caner bu takımın kritik bir parçası. Onun duran toplardaki üstün yeteneği Fenerbahçe'ye çok şey katıyor. Caner'siz Fenerbahçe kanadı kırılmış kuş gibi.

Gustavo'yu yazmaya gerek yok. Dün de her zamanki gibiydi diyeyim siz anlayın. Örnek profesyonel. Thiam ve Samatta'nın enerjisi de artı bir kazanç.

Bu futbol ilerleyen haftalar için yetmez ama imdada yetişecek biri var. Mesut geldikten sonra futbol zekası, oyun görüşü ve paslarıyla zor maçları kolaya dönüştürür.