Beşiktaş ‘büyük’ oynuyor! Sergen Yalçın’ın ‘kamera arkası’

Beşiktaş’ın Galatasaray galibiyeti camiada sevinç yaratırken son yıllardaki bir grafiğin de taçlanmasına neden oldu.

Derbi galibiyeti alamayan Slaven Bilic'in ardından gelen Şenol Güneş ile başlayan seride siyah-beyazlılar, son 6 sezonda ezeli rakiplerine karşı kolay kolay maç kaybetmeyen, genelde de istediğini alan taraf oldu.

Kartal, en büyük üstünlüğü oynadığı 12 derbinin 7'sini kazandığı Cimbom'a karşı kurdu. Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oynadığı son 8 derbinin 6'sında gol yemedi.

Fenerbahçe’yle eşit!

Trabzonspor’a iki galibiyet fark atan siyah-beyazlılar Fenerbahçe ile de eşit durumda (Kupada yarıda kalan derbi hesaba katılmadı). Beşiktaş, üç ezeli rakibe karşı 1988-89 sezonundan sonra ilk kez ilk devrede 3'te 3 yaptı.

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Kamera arkası!

Beşiktaş’ı, mali sıkıntı yaşarken sırtlayan Sergen Yalçın'ın arkasında yönetim ve teknik heyet desteği var. Siyah-beyazlıların antrenörleri, rakipleri iyi analiz edip Yalçın'ı en ince detaya kadar bilgilendiriyor. Kondisyon ekibi, futbolcuların fizik kalitesini yükseltiyor. Yönetim ise hem takımla sürekli bir araya geliyor hem de ödemeleri aksatmıyor. Kulüp efsanesi Sergen Yalçın'ın liderliğinde kenetlenen Beşiktaş, zor dönemden en az hasarla geçiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ekibini “Kamera arkası” mesajıyla paylaştı: Hakan Çalışkan, (Kaleci antrenörü), Stefano Morrone, (Kondisyoner), Levent Açık (Kaleci antrenörü), Murat Şahin (Birinci yardımcı), Murat Kaytaz (İkinci yardımcı), Gürsoy Yalçın (Scout), Ozan Köprülü (Yardımcı antrenör)