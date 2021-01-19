Başakşehir’i Alibec yıktı

Süper Lig’in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Kadir Has Stadyumu’nda konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Kayserispor’u güçlü rakibi karşısında galibiyete taşıyan goller Alibec’ten geldi.
Bu sezon istikrarsız bir grafik sergileyen ve şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Başakşehir, Kayseri deplasmanından puansız döndü. Son maçında sahasında Sivasspor ile berabere kalan Başakşehir, Kayserispor’a da yenilerek zirvenin 15 puan gerisine düştü. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor ise aldığı kritik galibiyetle biraz olsun nefes aldı.
Maçın ilk yarısında 42. dakikada Alibec ile öne geçen Kayserispor, 77. dakikada yine Romen futbolcunun golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrılmayı başardı.
Bu galibiyetle Kayserispor puanını 19 yaparken, Başakşehir 23 puanda kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo (Ackah dk. 90), Lennon (İlhan Parlak dk. 68), Avramovski (Uğur dk. 90), Henrique (Nurettin dk. 90), Alibec (Kanga dk. 79)
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Yasir, Fernandes, Emre
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Uğur dk. 46), Duarte, Ponck (Ravil Tagir dk. 80), Hasan, Mahmut (Berkay dk. 46), İrfan Can, Aleksic (Gulbrandsen dk. 72), Giuliano (Crivelli dk. 46), Deniz, Demba Ba
Yedekler: Volkan, Emre, Cemali, Mehmet Topal, Azubuike
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Alibec (dk. 42, 77) (Kayserispor)
Sarı kart: Sapunaru (Kayserispor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Kayserispor 2-0 Başakşehir
- 18′ Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Kvrzic’in şutuna meşin yuvarlak auta çıktı.
- 20′ Ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Avramovski’nin şutunda top yandan auta çıktı.
- 24′ Çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can’ın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
- 36′ Deniz’in ceza sahasına ortasında yükselen Rafael’in kafa vuruşunad meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
- GOL! 42′ Campanharo’nun savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Alibec, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
- 44′ Ceza sahası dışında topla buluşan Alibec’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
- 51′ Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte yükselen Aleksic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
- 57′ Lennon’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Alibec’in şutu yandan auta çıktı.
- 58′ Alibec’in pasıyla topla buluşan Henrique’nin sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
- 60′ Ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Henrique’nin sert şutunda kaleci Mert topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
- GOL! 77′ Savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Henrique topu Alibec’le buluşturdu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Alibec, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
- 82′ Ceza sahası dışında sağ topla buluşan İrfan Can’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
- 83′ Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kanga’nın şutunda kaleci Mert ayaklarıyla topu kornere çeldi.
- 86′ Savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Kanga’nın şutunda kaleci Mert topu kornere çelmeyi başardı.