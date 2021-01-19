Başakşehir’i Alibec yıktı

Süper Lig’in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Kadir Has Stadyumu’nda konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Kayserispor’u güçlü rakibi karşısında galibiyete taşıyan goller Alibec’ten geldi.

Bu sezon istikrarsız bir grafik sergileyen ve şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Başakşehir, Kayseri deplasmanından puansız döndü. Son maçında sahasında Sivasspor ile berabere kalan Başakşehir, Kayserispor’a da yenilerek zirvenin 15 puan gerisine düştü. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor ise aldığı kritik galibiyetle biraz olsun nefes aldı.

Maçın ilk yarısında 42. dakikada Alibec ile öne geçen Kayserispor, 77. dakikada yine Romen futbolcunun golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu galibiyetle Kayserispor puanını 19 yaparken, Başakşehir 23 puanda kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo (Ackah dk. 90), Lennon (İlhan Parlak dk. 68), Avramovski (Uğur dk. 90), Henrique (Nurettin dk. 90), Alibec (Kanga dk. 79)

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Yasir, Fernandes, Emre

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Uğur dk. 46), Duarte, Ponck (Ravil Tagir dk. 80), Hasan, Mahmut (Berkay dk. 46), İrfan Can, Aleksic (Gulbrandsen dk. 72), Giuliano (Crivelli dk. 46), Deniz, Demba Ba

Yedekler: Volkan, Emre, Cemali, Mehmet Topal, Azubuike

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Alibec (dk. 42, 77) (Kayserispor)

Sarı kart: Sapunaru (Kayserispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Kayserispor 2-0 Başakşehir