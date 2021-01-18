Yeni kral Sergen Yalçın!

2020'de en çok galibiyet kazanan teknik adam olan Sergen Yalçın, 2021'in ilk derbisinde Galatasaray engelini de aşmayı başardı. Yalçın, Beşiktaş'taki derbi üstünlüğünü de sürdürdü. Geçen sezonun ikinci devresinde takımın başına geçen Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynanan 6 büyük maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve yenilmezliğini sürdürdü.

“Şampiyonluk şansımız az değil”

MAÇIN ardından soyunma odasında futbolcular, “Sergen Yalçın” tezahüratlarında bulundu. Bu durumdan dolayı çok duygulandığını belirten Yalçın, şunları söyledi: “Özverili bir ekibiz. Son oynadığımız 8 maçın 7'sinde bu takım gol yemedi. Bu çok önemli bir istatistik. Takım olarak birbirimize bağlı olmayı öğreniyoruz ve iyi savunma yapıyoruz. Büyük takımlarda şampiyonluk şansı hiçbir zaman az olmaz.”

Terim’e karşı ilk galibiyet

Sergen Yalçın, Galatasaray ve Milli Takım'da bir dönem hocalığını yaptığı Fatih Terim'e karşı teknik adam olarak ilk kez kazandı. Terim'in 1 galibiyeti ve 3 beraberlikle hiç yenilgisi bulunmuyordu. Sergen Yalçın, ilk galibiyetine uzandı.

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