Yazık! Futbolsuz derbi…

Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan aldı. Futbol olarak derbiye akışır kaliteyi sahada göremedik. Beşiktaş, kanatları çok iyi kullanamasa bile özellikle ikinci yarıda merkezden Atiba'nın yapmış olduğu sürpriz ve derin koşularla farkını ortaya koydu. Marcao ve Luyindama, Beşiktaş'ın en büyük silahı olan duran toplar ve yandan gelen bütün ortalarda çok başarılı oldular. Bu da Beşiktaş'ın pozisyon bulamamasındaki en büyük nedendi. Bu tür müsabakalarda taktik, oyun ve mevkii disiplini çok önemlidir. Beşiktaş bunu sabırlı şekilde yaptı.

Sergen Hoca, Oğuzhan'a fazlasıyla şans veriyor. Maalesef Oğuzhan çok güçsüz ve dirençsiz. Giymiş olduğu 10 numaraya yakışmayacak bir performans sergiliyor. Bence 10 numaralı formasını birisine versin ya da üzerinden çıkarsın. Beşiktaş'ın başarılı performansından iki önemli nokta var. Birincisi Galatasaray'ın bütün akınlarında Josef, Atiba orta sahada rakibi durdurdu. İkincisi Larin ofansta verimsiz oynasa bile Galatasaray'ın sağ kanattaki akınlarını kesmesiydi. Ghezzal bu maç için tam bir hayal kırıklığıydı.

Cüneyt Çakır'a çok geçmiş olsun diyoruz. Gözünün içerisi kanlanmış şekilde maç yönetmesi kendi performansını düşürdü. Keşke bu maçı yönetmeseydi. Diagne'ye göstermiş olduğu kırmızı kart çok ağırdı. Pozisyonun hakkı sarı karttı. Maçın kırılma anı da bu kırmızı kart oldu. Beşiktaş'ın favori olduğunu belirtmiştim. Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma Fatih Terim'in de yapacağı bir şey yok.