Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 20. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
SALI:
16:00 Hes Kablo Kayserispor – Medipol Başakşehir: Serkan Tokat
16:00 Göztepe – Gençlerbirliği: Burak Şeker
19:00 Trabzonspor -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
ÇARŞAMBA
16:00 Çaykur Rizespor – Gaziantep FK: Halis Özkahya
16:00 Atakaş Hatayspor – Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş
19:00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
PERŞEMBE
16:00 B.B Erzurumspor – Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
16:00 Fatih Karagümrük – Beşiktaş: Mete Kalkavan
19:00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19:00 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu