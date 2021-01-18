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Sözcü

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 20. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Güncellenme: 14:50, 18/01/2021
Haberler Futbol
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 20. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

SALI:

16:00 Hes Kablo Kayserispor – Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16:00 Göztepe – Gençlerbirliği: Burak Şeker

19:00 Trabzonspor -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

ÇARŞAMBA

16:00 Çaykur Rizespor – Gaziantep FK: Halis Özkahya

16:00 Atakaş Hatayspor – Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19:00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

PERŞEMBE

16:00 B.B Erzurumspor – Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16:00 Fatih Karagümrük – Beşiktaş: Mete Kalkavan

19:00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19:00 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

süper lig
Yayınlanma Tarihi:14:38,