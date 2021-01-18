Mesut Özil’den Fenerbahçe formalı paylaşım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’den ayrılarak Fenerbahçe’ye imza atmak için İstanbul’a gelen yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı bir fotoğraf paylaştı.

Sarı ve lacivert kalp emojileri kullandığı paylaşımında Mesut Özil, Fenerbahçe formalı fotoğrafları ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak “Geçmiş ve gelecek, past and future” yazdı.

Mesut Özil’in bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı.

Geçmiş ve Gelecek || Past & Future pic.twitter.com/c4BgWmLjrd — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 18, 2021

“BİR HAYAL GERÇEK OLDU”

Mesut Özil, özel uçakla İstanbul’a iner inmez yaptığı açıklamada “Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor” demişti.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Londra'da son 4 günü karantinada geçiren deneyimli oyuncu, İngiltere'de iki kez Kovid-19 testi yaptırdı ve ikisinin de sonucu negatif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın prosedürleri gereği toplam 10 gün karantinada kalması gereken Mesut Özil ve ailesi, İstanbul'da karantinaya devam edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek.

Yıldız oyuncunun karantina sürecini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe hisselerinde Mesut Özil etkisi