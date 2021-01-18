MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Erzurumspor (Süper Lig 19. hafta)

Süper Lig’de 19. hafta maçında Kasımpaşa ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan 2-1’lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu. Erzurumspor’un gollerini 31. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ve 68. dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Ligde ilk kez Erzurumspor formasıyla mücadele eden Aatif Chahechouhe, ikinci golde asist yapan isim oldu.

Kasımpaşa’nın tek golü ikinci lig maçına çıkan yeni transfer Isaac Thelin’den geldi. İsveçli golcü, Süper Lig’de ilk kez fileleri havalandırmayı başardı ama takımına puan getiremedi. Kasımpaşa’da Derrick Luckassen 90+2. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde üç maç sonra kazanan Erzurumspor puanını 16’ya yükseltti. Sahasında arka arkaya üçüncü lig maçını kaybeden Kasımpaşa 22 puanda kaldı.

Süper Lig’de perşembe günü Kasımpaşa, Ankaragücü’ne konuk olacak. Erzurumspor aynı gün Alanyaspor’u ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

31. dakikada Murat Uçar'ın sağ kanattan içeriye yerden ortasında kaleci Ramazan'ın kayarak uzaklaştırmak istediği top ceza sahası sağ çaprazında Cenk Ahmet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Hodzic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş kaleci Szumski'de kaldı.

68. dakikada Cenk Ahmet pasını sağ kanattaki Aatif'a verdi. Aatif'ın bir süre topu sürdükten ceza sahasına ortasında Gomes kale ağzında yaptığı dokunuşla fileleri havalandırdı. 0-2

73. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Thelin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

76. dakikada Ricardo Gomes'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aatif'ın kayarak yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.