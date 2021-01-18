SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay dönemi

Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Güncellenme: 11:29, 18/01/2021
Haberler Alt Ligler
Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay dönemi

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevi için görüşmeler yapan Kocaelispor yönetimi, Mustafa Reşit Akçay ile yaptıkları görüşmede 2.5 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

İLGİLİ HABER Gaziantep FK`da teknik direktörlük koltuğu için Ricardo Sa Pinto sesleri! Gaziantep FK`da teknik direktörlük koltuğu için Ricardo Sa Pinto sesleri!

kocaelispor Mustafa Reşit Akçay