Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay dönemi

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevi için görüşmeler yapan Kocaelispor yönetimi, Mustafa Reşit Akçay ile yaptıkları görüşmede 2.5 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

Deneyimli Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/9ujIiFRWJs — Kocaelispor Kulübü (@Kocaelispor) January 18, 2021

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