SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Karagümrük’te 3 futbolcu takımdan ayrıldı

Karagümrük, geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan oyuncular Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Güncellenme: 23:19, 18/01/2021
Haberler Futbol
Karagümrük’te 3 futbolcu takımdan ayrıldı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük; Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarının ayrıldığını açıklayarak, bundan sonraki kariyerlerinde de başarılar diledi.

Karagümrük’ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birlikte şampiyonluk yaşadığımız değerli futbolcularımız Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzden ‘Şampiyon’ unvanıyla ayrılan futbolcularımıza yeni kariyerlerinde nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz” denildi.

Erik Sabo Fatih Karagümrük Ramazan Civelek süper lig Zeki Yıldırım