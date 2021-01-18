Inter zirveye ortak oldu, Juventus ağır yaralı

İtalya Serie A’nın 18. haftasında Inter, haftanın en önemli maçında sahasında Juventus’u konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Juventus, 1. sıradaki Milan’ın 7 puan gerisine düştü. Inter ise maç fazlasıyla lider Milan ile puanını eşitledi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Inter, 12. dakikada Vidal’ın golüyle öne geçti. Soyunma odasına 1-0’lık avantaj ile giren Inter, ikinci yarıda bir gol daha buldu. 52. dakikada sahneye çıkan Barella, skoru 2-0’a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip kritik maçtan üç puanla ayrılan takım oldu.

İlk golün asistini yapan Barella, takımının ikinci golünü kaydederek maça damga vuran isim olun. Barella’nın golünde pası Bastoni verdi.

Bu galibiyetle Inter puanını 40 yaparken, Juventus 33 puanda kaldı.

İLGİLİ HABER Emre Kocadağ: Mandzukic teklifimizi olumlu olarak görmedi

NAPOLI GOL YAĞDIRDI

İtalya Serie A’da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Napoli 6-0 Fiorentina

Crotone 4-1 Benevento

Sassuolo 1-1 Parma

Atalanta 0-0 Genoa