Göksel Gümüşdağ, PFDK’ya sevk edildi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sivasspor maçında ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle’ Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 18.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

“Konyaspor Kulübü’nün 16.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor – Göztepe . Süper Lig müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın 16.01.2021 tarihinde oynanan Başakşehir – Sivasspor Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”