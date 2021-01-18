Galatasaray maçına tek antrenmanla çıkacaklar

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak 2021 Çarşamba günü karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tek antrenman ile tamamladı. Hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda yenilenme ve kuvvet çalışmaları gerçekleştiren yeşil-siyahlı oyuncular, Galatasaray karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.

Tedavileri devam eden Neven Subotic, Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti. Kart cezaları sona eren Hugo Rodallega ve Zakarya Bergdich, Galatasaray maçında forma giyebilecek.

Yarın havayolu ile İstanbul'a gidecek olan yeşil-siyahlı ekip, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 20 Ocak 2021 Çarşamba günü TT Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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