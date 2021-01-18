Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, İstanbul’da

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığını KAP’a bildirdiği Mesut Özil, Koç Grubu’na ait özel uçakla İngiltere’den İstanbul’a geldi.

Günün ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı Özel Havacılığa inen uçakta Mesut Özil’in eşi ve çocuğu da yer aldı.

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi. Beş günlük izolasyon sürecinin ardından düzenlenecek törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak olan Türk asıllı Alman futbolcu, kulüp televizyonuna konuştu.

MESUT ÖZİL: BEN HER ZAMAN FENERBAHÇELİYDİM

Beş günlük izolasyon sürecinin ardından düzenlenecek törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak olan Türk asıllı Alman futbolcu, kulüp televizyonuna konuştu.

Heyecanını dile getirerek sözlerine başlayan Mesut, “Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor. Çok heyecanlıyım formayı giymeye. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah, Fenerbahçe taraftarından razı olsun. Her zaman beni destekliyorlar. İnşallah teşekkürlerimi sahada onlara sunabilirim” ifadelerini kullandı.

“MESUT ÖZİL, DÜNYA FUTBOLUNUN GÖRMÜŞ OLDUĞU EN BÜYÜK YILDIZLARDAN BİRİSİ”

32 yaşındaki futbolcuyu karşılamak için havaalanına gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise, “Allah izin verirse hep beraber nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi. İyi ve güçlü bir takımımız var. Mesut ile büyük kupalar kazanacağız inşallah” diye konuştu.

Twitter’dan 67 numaralı formayı giyeceğinin işaretini veren Mesut Özil’in bu akşam Kadıköy’de oynanacak Ankaragücü maçında da tribünde olması bekleniyor.

İstanbul yolculuğu öncesinde NTV’ye telefonla bağlanıp konuşan Mesut, “Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Fenerbahçe formasını gururla taşıyacağım” ifadelerini kullanmıştı.