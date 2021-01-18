Fenerbahçe ile BeINSport gerilimi tırmanıyor! Röportajlar yayınlanmadı…

Yayıncı kuruluş BeINSport ile Fenerbahçe arasında bir süredir devam eden kriz Ankaragücü maçında da tırmandı… Sarı lacivertlilerin Ankaragücü’nü 3-1 mağlup ettiği maçta yayıncı kuruluşu protesto eden ve reklam panolarında ‘Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz!’ yazısıyla gönderme yapan Fenerbahçe’nin maç sonu röportajları yayınlanmadı.

Daha önce Erzurumspor maçında da yayıncı kuruluş ile yaşanan gerilim nedeniyle başkan Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut ve oyuncular tepkilerini dile getirmiş ve yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

‘REJİYE VE YÖNETMENE MÜDAHALE İSTEMİYORUZ’

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Ankaragücü’nü ağırlayan Fenerbahçe Ülker Stadı’nda protestoya devam etti. Maçın ardından röportaj vermek için gelen oyuncular yayıncı kuruluşun kameraları karşısına ‘Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz!’ yazılı tişörtlerle çıktı.

Maç önü ve maç sonu yapılan protesto nedeniyle BeINSports, sarı lacivertli oyuncuların ve teknik direktör Erol Bulut’un röportajlarını yayınlamama kararı aldı. Fenerbahçe Kulübü röportaj sırasında çekilen fotoğrafları servis ederek; ‘Maç önü ve maç sonu röportajlarımız yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmamıştır. Biz katılım gösterdik’ şeklinde bir açıklama yaptı.

ALİ KOÇ: TİŞÖRTÜ BEĞENMEDİKLERİ İÇİN YAYINLANMADI

Stat çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş ile ilgili gelen soru üzerine, ”Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntımız devam ediyor. Taraftarlarımız lütfen hazır olsunlar, bu konuyu boşlamasınlar. Bazı şeyleri çekinmeden yapmaları bardağı taşırmıştı. Biz de adım adım tepkimizi koymaya devam ediyoruz. Röportajlarda ne oldu bilmiyorum ama sanırım giyilen tişörtü beğenmedikleri için röportajlar yayınlanmadı. Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu ise “Her şeyin farkındayız. Milyonlarca taraftarımızı temsilen; Başkanımız önderliğinde ne gerekiyorsa yapmakla yükümlüyüz ve yapacağız” şeklinde paylaşımda bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe TV’de de Ankaragücü maçı için hazırlanan tişörtler canlı yayın sırasında ekrana getirildi.