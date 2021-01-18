CANLI | Fenerbahçe-Ankaragücü

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.

35 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe son 4 maçını da kazanırken, 19. sırada bulunan 15 puanlı Ankaragücü ise son 2 maçını kaybetti.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi

LİGDE 103. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde 103. kez kozlarını paylaşacak. Bu maçlarında 102’sinde Fenerbahçe 64. kez galip gelirken, Başkent ekibi rakibi 11 maçta devirebilmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, mücadelede kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.