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Fatih Karagümrük’ten Mesut Özil ve Fenerbahçe paylaşımı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile anlaşan yıldız futbolcu Mesut Özil hakkında bir paylaşım yaptı.

Güncellenme: 13:15, 18/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fatih Karagümrük’ten Mesut Özil ve Fenerbahçe paylaşımı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük’ün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mesut Özil ve Fenerbahçe’ye tebrik mesajı yollandı.

“Tebrikler Fenerbahçe, Tebrikler Mesut Özil” başlıklı mesajda, “Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe'yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Mesut Özil’in Dünya Kupası zaferi sonrası çekilen fotoğrafının paylaşıldığı mesajda, “Alman Milli Takımı forması giyse de Türk'lüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil'e de vatan topraklarında başarılar dileriz” denildi.

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