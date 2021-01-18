Chelsea’den Kasımpaşa’ya

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta sahasına Premier Lig’den bir oyuncu ile takviye yaptı. Chelsea’de oynayan Daniel Noel Drinkwater, Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.

Kasımpaşa Kulübü’nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

TARİHİ ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ

Futbol kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Drinkwater, birçok takımda kiralık oynadıktan sonra 2012 yılında 900 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City’ye transfer oldu. Beş yıl formasını giydiği Leicester City’de başarılı bir grafik sergileyen ve 2016 yılındaki tarihi şampiyonlukta payı olan orta saha oyuncusu, 2017 yılında 38 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye imza attı.

Sert, mücadeleci bir oyun anlayışı olan Drinkwater, yaratıcılık ve topu oyuna sokmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Chelsea’de istediği forma süresini alamadı. Burnley ve Aston Villa’da kiralık oynadıktan sonra yeniden Londra ekibine dönen 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Süper Lig’de devam edecek.

Chelsea’de sadece 23 maçta 1181 dakikada görev yapan Drinkwater, bir gole imza atmıştı. Drinkwater, kariyerinin zirvesini yaşadığı Leicester City’de ise 218 maçta 15 gol atarken, 23 de asist yapmıştı.

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