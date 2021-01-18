Çaykur Rizespor’da Stjepan Tomas gitti, Marius Sumudica yolda!

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası’nda ise Beşiktaş’a elenen Rizespor’da teknik direktör Stjepan Tomas görevden alındı.

DHA’nın haberine göre; Rize ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüşüldü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica’yı Rize’ye davet etti.

Bugün ya da yarın Rize’ye gidecek olan Sumudica’nın son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Rumen teknik adamın Suudi Arabistan takımlarıyla görüştüğü iddia ediliyordu.

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Ağlayarak veda etmişti!

Tecrübeli çalıştırıcı Sumudica, Gaziantep FK ile yolları ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı. Mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından sözleşme yenileyip yenilemeyeceği sorulan Marius Sumudica’nın verdiği yanıt gündeme oturmuş ve ardından sözleşmesi feshedildi.

Rumen teknik adam, sözleşmesi sonlandırıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Evime dönmek istiyorum ama dönemiyorum. Burası benim evim olmuş. Biz burada boş bir bardağı hep beraber doldurduk ama yaptığım bir hatadan dolayı her şeyi bitirmek kabul edilebilir bir şey değil. Daha geçen hafta Türk pasaportu çıkarmak isterken şimdi her şey değişti. Yapmış olduğum talihsiz şaka yanlış anlaşıldı. Bu şaka büyütüldü. Kimi üzdüysem, kırdıysam başta Gaziantep halkı olmak üzere tüm Türkiye'den özür dilerim. Bu büyütüldü ve çok büyük bir sorun oldu benim için. Benim fikrim, benim düşüncelerim, yaptıklarımdan dolayı pişmanım” ifadelerini kullanmıştı.

Sumudica, Sivasspor maçından sonra şu sözleri sarfetmişti:

“Benim yaptıklarım ortada, takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Size maaş indirim teklifi gelse kabul eder misiniz? Bana bu yapılan teklifi hakaret olarak kabul ediyorum. Sezon sonuna kadar buradayım sonra ne olur bilmiyorum. Bir başkanın ‘Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim.”

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