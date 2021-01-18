Fatih Hocam, büyük komutansın… Saha içinde savaşmayı, saha dışında strateji üretmeyi, karar vermeyi ve aldığın kararı anında uygulamayı en iyi sen biliyorsun. Mükemmel bir hocasın ama eski öğrencin de mükemmel.

Hocam boynuz kulağı geçti kabul et. Bu sefer doğru stratejiyi Sergen Hoca uyguladı. Eşit şartlarda yarıştığın eski öğrencine karşı kaybettin.

Futbolseverlerin merakla beklediği bir derbiyi daha geride bıraktık. Bir an için ‘aklımızda futbol adına kalan ne var?' diye sordum kendime… Kusura bakmayın ama geride ne mücadele ne futbol ne de bir anı kaldı. Önceden de tahmin ettiğiniz gibi iki denk güçteki takımın sıradan bir maçı ve gol atanın üstüne yatacağı bir karşılaşma olarak tarihe geçecek bir derbi oldu. Nitekim Beşiktaş kazandı, Fatih Terim kaybetti.

Nerede o eski derbiler? Eskiden olsa hakemi kandırmak için kendini yere atan oyuncuları bile haftalarca tartışırdık ancak ortada tartışacağımız hiçbir şey yok. Kadro kaliteleri ortadayken neyi tartışıyoruz? Ben öyle her şeyi kötüye yoran menfi biri değilim ama Fatih Terim elindeki mevcut kadro ile resmen acziyeti yaşadı. Galatasaray'da malzeme bu… Sergen Hoca elindekiyle en iyisini yapmaya çalıştı. Azmetti ve kazandı.

Derbinin galibi Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Ben de dahil olmak üzere sezona kötü başlayan bu takımı eleştirdik, Sergen'in işi zor dedik. O yılmadı, futbolcularını motive etti ve kazandı. Beşiktaş şampiyonluk yarışında bir adım öne geçti.