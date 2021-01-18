Başakşehir’de Kerim Frei ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de forma giyen Kerim Frei turuncu beyazlı takıma veda etti. Ligde ilk kez Beşiktaş forması giyen ve ardından İngiltere’ye transfer olan Frei 2017’de Birmingham’dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Emmen’de kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Başakşehir oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Turuncu beyazlı forma ile 59 maça çıkan Frei 6 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.

İŞTE BAŞAKŞEHİR’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.