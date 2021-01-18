Barcelona hem kupayı hem Messi’yi kaybetti! 753. maçında ilk kırmızı kart…

İspanya Süper Kupa finalinde Athletic Bilbao’ya 3-2 yenilen Barcelona, kupayı müzesine götürmeyi başaramazken Lionel Messi de gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala, Athletic Bilbao forveti Asier Villalibre’nin kendisine yaptığı şarja sinirlenen Arjantinli yıldız, rakibine arkadan vurdu. Hakem Gil Manzano pozisyonu gözünden kaçırdı ancak VAR uyarısıyla yaşananları ekrandan izledi ve Messi’ye doğrudan kırmızı kartını verdi.

Barcelona formasıyla 753. maçına çıkan Arjantinli yıldız, Katalan ekibindeki kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü. İspanya federasyonunun yıldız oyuncuya en az 4 maç ceza vermesi bekleniyor.

Bu nedenle Messi’nin Copa del Rey’deki Cornella ve La Liga’da oynanacak Elche, Athletic Bilbao ve Real Betis maçlarını kaçıracağı öğrenildi. La Liga’da üçüncü sırada yer alan Barcelona, iki maçı eksik olan lider Atletico Madrid’in 7 puan gerisinde bulunuyor.

İlk kırmızı kartı değil!

Barcelona kariyerinin ilk kırmızı kartını gören Messi, kariyerinde daha önce iki kez bu kötü tecrübeyi yaşamıştı. Yıldız futbolcu 17 Ağustos 2005’te Arjantin Milli Takımı ile oynadığı ilk maçında da kırmızı kart görmüştü. Macaristan karşısında 63. dakikada oyuna giren Messi, rakibine dirsek attığı için hakem Markus Merk tarafından 2 dakika sonra kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

33 yaşındaki futbolcu son olarak 2019’da Copa America’da oynadıkları Şili maçında Gary Medel ile tartışmış ve kırmızı kart görmüştü.

Barcelona iki kez öne geçti ama…

Karşılaşmanın 40. dakikasında Antoine Griezmann’ın golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 2 dakika sonra De Marcos’un golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarının 77. dakikasında Jordi Alba’nın asistini iyi değerlendiren Fransız yıldız Griezmann, bir kez daha takımını öne geçirdi ve skoru 2-1’e getiren golü attı. Ancak 90. dakikada Asier Villalibre’nin attığı golle Athletic Bilbao maçı uzatmalara götürdü. Dakikalar 93’ü gösterdiğinde ise, Inaki Williams’ın ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla 3-2 öne geçen Bilbao, kupayı müzesine götüren ekip oldu.

Athletic Bilbao, 1984 ve 2015’ten sonra tarihinde 3. kez Süper Kupa zaferi yaşadı. Barcelona ise, İspanya Süper Kupası’nı 13 kez kazanarak bu başarıyı en fazla yakalayan ekip. Ancak Katalan ekibi 11 kez de finalde kaybetti. 1982 yılından bu yana organize edilen Süper Kupa, 2020 yılına kadar sadece lig ve Kral Kupası şampiyonları arasında oynanıyordu. Ancak son iki yıldır, Kral Kupası finalistleri, lig şampiyonu ve lig 2.’si arasında 4’lü turnuva yapılıyor.

İLGİLİ HABER Lionel Messi: Hayatım sıkıcı! Psikologa ihtiyacım vardı...