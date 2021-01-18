Aslan avcısı Josef de Souza sözünü tuttu, buzda yüzdü

Beşiktaş adına derbide en iyi isim şüphesiz Josef de Souza'ydı. Orta alanda Atiba Hutchinson ile başarılı bir ikili oluşturan Brezilyalı futbolcu, oyunun sıkıştığı anda golü de atmayı başardı.

Önünde bulduğu topu ayak içiyle direk dibine plaseleyen Josef, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği dönemde de Galatasaray'a bir gol atmıştı.

Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı 23 Nisan 2017'deki maçta da Josef de Souza, sarı-kırmızılı fifileleri havalandırmıştı.

Buzda yüzdü

Josef de Souza, Twitter hesabından “Sözümü tutuyorum” mesajını attı, ardından da karların içinden geçerek üzerinde sadece mayo ile buz gibi havuza atladığı bir video paylaştı. Brezilyalının derbide gol atacağına dair eşiyle iddiaya girdiği öğrenildi.