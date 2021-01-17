Sözcü yazarları derbiyi konuştu: Ligin kaderini belirlemez

Sözcü Spor yazarları bugünkü dev maç öncesi “Kim, nasıl kazanır”, “İki takımın artıları, eksileri” gibi sorulara yanıt aradı. Ortaya şu sohbet çıktı:

Bahadır Çokişler: Süper Lig'de takım sayısı haddinden fazla olunca vasatın üzerine çıkamayan maçlara şahit olduk. Bazı maçlarda futbolcular bile sıkılıyor. Ligimizin kalitesi beklenen düzeyde değil. İki denk takımın maçı imdada yetişti.

Ercan Taner: Oyun içinde sakin olan ve maçı gerçekten istediğini belli eden taraf kazanır. İki takımın da teknik direktörleri bu işi bilen insanlar. Bu yüzden zevkli bir maç izleyeceğiz. Son yıllarda ev sahipleri, seyircili oynanan derbilerde kazanıyorlardı ama şimdi belli olmaz.

Lemi Çelik: Derbide favori Beşiktaş. G.Saraylı oyuncuların motivasyonunu bozan birçok etken var.

Derbilerde favori olmaz

B.Ç.: Sözcü Spor'da istatistikler yayınladık. Rakamlar Galatasaray'ı bir adım görse de iki takımın şansı eşit gibi. Bu mesleğin bana öğrettiği en önemli şey; her zaman favorinin kazanamadığıdır. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da açıkları var.

E.T.: Taktik açıdan Beşiktaş'ın oynadığı sistem iyi futbolla sonuçlanıyor. Sergen bundan vazgeçmez. Rahat gol pozisyonuna giriyor, Galatasaray'ın bunları hesaplaması gerekecek.

L.Ç.: Ev sahibi her açıdan şanslıdır. Beşiktaş öncelikle rakibini durduracaktır. Galatasaray'ın hücumlarını orta sahada Josef ve Atiba ile durduracağı malumun ilamı gibi. Belhanda'yı etkisiz hale getirirlerse sonuca gidebilirler.

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Aboubakar ve Taylan

B.Ç.: Lemi Ağabey! Fatih Terim'i dere kenarında söğüt belledin. Galatasaray yabana atılacak takım mı? Biliyorsun ki Fatih Hoca böyle maçlara oyuncularını çok iyi hazırlıyor. Rakibini iyi analiz edeceğine şüphe yok.

E.T.: Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeğini göz ardı etmeyin. Çok formda ve diri ama Galatasaray'da böyle formda bir golcü eksiğini unutmayalım. Aboubakar kilit oyuncu olabilir ama Taylan'ı es geçemem.

L.Ç.: Beşiktaşlı futbolcular iki işi çok iyi yapıyor: Kanatlardan etkili ataklar başlatma ve dönen toplara yapılan baskı.

Kartal’ın silahı çok

B.Ç.: Galatasaray'da baskıya karşı koyabilecek oyuncular var. Taylan ne iş yapıyor?

L.Ç.: Larin, Atiba, Mensah ve oynarsa Oğuzhan'ın ceza sahasına derin ve delici koşularıyla net pozisyonlar üretebileceğini biliyorsun değil mi? Beşiktaş'ın ayrıca elinde iki tane daha silah var. Biri duran toplar. Diğeri ise rakipten dönen topları kazanıyor ve kontratak yemiyorlar.

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Baskıya karşı baskı

B.Ç.: Beşiktaş baskı yapacak, G. Saray karşılık vermeyecek mi? Tedbir alması gereken çok oyuncu olacak. Defansif açıkları da var Beşiktaş'ın.

E.T.: Maçın skoru ne olursa olsun şampiyonluğu etkileyen bir maç olmayacak ama psikolojik üstünlüğü ele alacak, kazanan takım. Kazanan muhakkak moralini, motivasyonunu yükseltecek. Ama bu, ligin kaderini etkileyecek bir maç değil.

L.Ç.: Fatih Hoca'nın yönetim ile arasındaki kopukluk takıma psikolojik olarak yansır.

Galatasaray’da kriz

B.Ç.: Fatih Hoca bu tür krizlerden galip çıkar. Galatasaray, Vodafone Park'ta kazanabilir.

E.T.: İki hoca da böylesine büyük maçları defalarca solumuş. İkisi de taktik hünerlerini sergileyecek.

L.Ç.: Galatasaray yönetimi hem oyunculardan kendilerine kulüp bulmasını istiyor hem de onlardan iyi futbol bekliyor. Bu işte bir terslik var. Derbiye nasıl hazırlanacaklar?