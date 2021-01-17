Real Madrid’den ayrıldı, ilk maçında yıldızlaştı

Almanya Bundesliga’nin 16. haftasında Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park’ta Ozan Kabak’ın takımı Schalke 04’ü konuk etti. Ozan Kabak’ın 90 dakikada sahada kaldığı, Ahmed Kutucu’nun 3 dakikada süre aldığı karşılaşmaya Real Madrid’den kiralanan Luka Jovic damga vurdu. Oyuna son yarım saatte giren Sırp oyuncu, attığı iki golle takımının 3-1 kazanmasını sağladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 28. dakikada Andre Silva ve 29. dakikada Hoppe’nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda kilitlenen oyunu açmak için 62. dakikada Luka Jovic’i oyuna sokan Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, hamlesinin meyvesini hemen topladı. 72. dakikada sahneye çıkan Jovic, takımını öne geçiren golü kaydetti. 90+1’de fileleri bir kez daha havalandıran yıldız futbolcu, maçın skorunu belirledi.

Eintracht Frankfurt, aldığı galibiyetle puanını 26 yaparken, Schalke 04 ise 7 puanda kaldı.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer maçta Bayern Münih, sahasında Freiburg’u 2-1 mağlup etti. Bayern Münih’in golleri Lewandowski ve Müller’den gelirken, Freiburg’un tek sayısını Petersen kaydetti.

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