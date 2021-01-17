Pota derbisinde kazanan Beşiktaş | Fenerbahçe Beko 83-92 Beşiktaş

ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasındaki derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 92-83 mağlup etti. Beşiktaş, bu skorla galibiyet sayısını 8’e yükseltirken, Fenerbahçe Beko sahadan dördüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. Ali Koç, karşılaşma sonunda Çebi’nin yanına giderek aldıkları galibiyet için tebrik etti.

Salon : Ülker Spor ve Etkinlik

: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler : Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin Fenerbahçe Beko : Guduric 10, Brown 7, Melih Mahmutoğlu 19, Ulanovas 7, Pierre 16, Ahmet Düverioğlu 8, Hamilton 4, Tarık Biberoviç 2, Berkay Candan 5, Ali Muhammed 5

: Guduric 10, Brown 7, Melih Mahmutoğlu 19, Ulanovas 7, Pierre 16, Ahmet Düverioğlu 8, Hamilton 4, Tarık Biberoviç 2, Berkay Candan 5, Ali Muhammed 5 Beşiktaş : Blackmon 32, Şehmus Hazer 11, Mehmet Yağmur 5, Alperen Şengün 10, Egehan Arna 2, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 19, Berry II 6, Hakan Sayılı 5

: Blackmon 32, Şehmus Hazer 11, Mehmet Yağmur 5, Alperen Şengün 10, Egehan Arna 2, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 19, Berry II 6, Hakan Sayılı 5 1. Periyot : 27-19

: 27-19 Devre : 46-39

: 46-39 3. Periyot: 65-66

Diskalifiye : 27.18 Hamilton (Fenerbahçe Beko)

: 27.18 Hamilton (Fenerbahçe Beko) Beş faul: 37.30 Berry II (Beşiktaş) – 39.41 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

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