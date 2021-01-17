N’Koudou: Fenerbahçe’yi deplasmanda, Galatasaray’ı burada yendik

Süper Lig’in 19. haftasında ezeli rakibi Galatasaray’ı derbi maçında 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş’ta Georges-Kevin N’Koudou, mücadelenin ardından konuştu.

Fransız futbolcu N’Koudou “Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Maça konsantre başlamıştık. Saha şartları istediğimiz futbolu oynamamıza müsaade etmedi. Mücadele şeklinde bir ilk yarı oldu. İkinci yarı oyunumuzla galibiyeti hak ettik. Herkes birbiri için savaşıyor, mücadele ediyor. Golü benim atmam önemli değildi, bu özel maçta üç puanı almak önemliydi. Derbi atmosferlerinin farklı olduğu bir gerçek. Farklı bir oyun ve savaş oluyor. Hafta içinde bu maçlara daha farklı hazırlanırsınız. Fenerbahçe’yi deplasmanda, Galatasaray’ı burada yendik. İyi yoldayız, zirvedeyiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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