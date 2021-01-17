Mesut Özil Fenerbahçe’ye geliyor! Uçak kalktı…

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil’i Türkiye’ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

TSİ 20.30’da İngiltere’nin başkenti Londra’da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yıldız futbolcuya “Evine hoş geldin” mesajı yolladı.

Mesut Özil, İstanbul yolculuğu öncesinde Twitter’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Mesut, memleketi Zonguldak’ın plaka numarası olan 67 yazarken kalp emojisi koydu. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’de 67 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 17, 2021

İLGİLİ HABER Pota derbisinde kazanan Beşiktaş | Fenerbahçe Beko 83-92 Beşiktaş