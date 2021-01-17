Mesut Özil: Fenerbahçe formasını gururla taşıyacağım!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, İstanbul yolcuğu öncesi uçağa binmeden NTV’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirten Özil, “Fenerbahçe formasını gururla taşıyacağım!” dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de Mesut Özil transferini KAP’a bildirerek, “Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil’in canlı yayındaki sözleri şöyle;

*Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum.

*Gelince sizle de görüşüyorum Rıdvan Hocam. Allah’a şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Fenerbahçe formasını gururla taşıyacağım!

*Ben sürekli olarak takımla antrenman yaptım. Son dönemde ülke dışına çıktığım için izolasyon nedeniyle birkaç antrenman kaçırdım. Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul’a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba.

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