Mario Jardel 47 yaşında futbola geri döndü

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Brezilyalı golcü Mario Jardel, 47 yaşında futbola dönme kararı aldı. 2012 yılının Ocak ayında aktif futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Jardel, Portekiz Beja Bölge Federasyon Ligi ekiplerinden Uniao Serpense ile anlaşmaya vardı.

Son olarak ülkesi Brezilya’da Atletico Rio Negro Clube takımında 9 yıl önce forma giyen Mario Jardel, Portekiz’de daha önce Porto, Sporting Lizbon ve Beira Mar takımlarında da oynamıştı.

Galatasaray’da 2001-2002 sezonunda oynayan Jardel, çıktığı 43 maçta 34 gol atarken, 5 de asist yaptı. Jardel, Galatasaray’ın UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid’e attığı iki golle sarı-kırmızılı ekibe kupayı kazandırmıştı.

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