MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 24 puanla 10. sıraya yükselirken, konuk takım 21 puanla 16. sırada kaldı.
Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü deplasmanda Hatayspor ile; Çaykur Rizespor ise aynı gün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, 30. dakikada Skoda’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi üstünlükle tamamladı.
Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ikinci yarıda oyundan memnun olmadığını 3 oyuncu değişikliği yaparak gösterdi.
Oyuna Karim Hafez, Acquah ve Mustafa’yı süren Hamzaoğlu, istediği skoru ikinci yarıda buldu.
Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren golleri 46 ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61’de Umut Bulut ve 74. dakikada Mustafa kaydetti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Erbil
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih (Acquah dk. 46), Wallace, Hadebe, Zeki (Mustafa dk. 46), Ndayishimiye, Fofana (Karim dk. 46), Kubilay, Adem (Ahmed dk. 80), Umut (Zuqui dk. 87)
Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki
Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Emir, Selim, Melnjak (Alberk dk. 80), Doğan (Tunay dk. 64), Abdullah, Donsah, Michalak (Mithat dk. 80), Andrade (Samudio dk. 64), Skoda (Kemal dk. 69)
Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic
Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)
Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)