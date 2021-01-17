MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 24 puanla 10. sıraya yükselirken, konuk takım 21 puanla 16. sırada kaldı.

Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü deplasmanda Hatayspor ile; Çaykur Rizespor ise aynı gün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

MALATYASPOR’DAN SÜPER GERİ DÖNÜŞ

Çaykur Rizespor, 30. dakikada Skoda’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi üstünlükle tamamladı.

HAMZAOĞLU 3 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ, İKİNCİ YARIDA ŞOV BAŞLADI

Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ikinci yarıda oyundan memnun olmadığını 3 oyuncu değişikliği yaparak gösterdi.

Oyuna Karim Hafez, Acquah ve Mustafa’yı süren Hamzaoğlu, istediği skoru ikinci yarıda buldu.

Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren golleri 46 ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61’de Umut Bulut ve 74. dakikada Mustafa kaydetti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Erbil

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih (Acquah dk. 46), Wallace, Hadebe, Zeki (Mustafa dk. 46), Ndayishimiye, Fofana (Karim dk. 46), Kubilay, Adem (Ahmed dk. 80), Umut (Zuqui dk. 87)

Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki

Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Emir, Selim, Melnjak (Alberk dk. 80), Doğan (Tunay dk. 64), Abdullah, Donsah, Michalak (Mithat dk. 80), Andrade (Samudio dk. 64), Skoda (Kemal dk. 69)

Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic

Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)

Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)