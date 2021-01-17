Liverpool Manchester United maçında galip yok

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile Manchester United, Anfield Road’da oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.

Zorlu deplasmana lider olarak gelen Manchester United, aldığı beraberlikle hem zirvedeki yerini korudu, hem de rakibinin puan farkını azaltmasını engelledi. Daha çok Liverpool’un atak yaptığı, Manchester United’ın hızlı hücumlarla etkili olduğu karşılaşmada kaleciler performansları ile göz doldurdu.

İki takım geliştirdiği ataklarda topu ağlara göndermeyi başaramayınca mücadele, başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu beraberlikle Manchester United, 37 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool ise 34 puanla 3. sırada kaldı.