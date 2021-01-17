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Sözcü

Lille son nefeste

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takımı Lille, ilk yarısını yenik tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında attığı gollerle Reims'i mağlup etti.

Güncellenme: 22:38, 17/01/2021
Haberler Fransa Ligue 1
Lille son nefeste

Fransa Ligue 1’in 20. haftasında Lille, Stade Pierre-Mauroy’da konuk ettiği Reims’i 2-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Lille’de Yusuf Yazıcı, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 81 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik oynamadı.

Maça iyi başlayan Reims, 36. dakikada Zeneli’nin golüyle öne geçti. Soyunma odasına 1-0 avantajla giren Reims, ikinci yarıda avantajını korumayı başaramadı. 48. dakikada sahneye çıkan Bamba, beraberliği getiren golü kaydetti. Maç 1-1 sona erecek derken uzatma dakikalarında sahneye çıkan David, 90+1. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi.

Bu galibiyetle puanını 42 yapan Lille, şampiyonluk yarışında yara almadı. Reims ise 21 puanda kaldı.

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