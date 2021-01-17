Hatayspor, Denizli’de ikinci yarıda açıldı!

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor sahasında Hatayspor’u konuk etti.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanamayan Hatayspor, ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçın 47. dakikasında Muhammet Özkal’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 ön geçti. Denizlispor’un beraberlik golü aradığı anlarda, dakikalar 78’i gösterirken Mame Diouf’un penaltı golüyle Hatayspor skoru 2-0’a getirdi.

Maçın 84. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Jean-Claude Billong, Hatayspor’u 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Denizlispor’un çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Hatayspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Hatayspor’un puanı 31 olurken, Denizlispor 14 puanda kaldı.

Denizlispor’da boykot krizi

Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Atakaş Hayatspor’u konuk eden Yukatel Denizlispor maça moralsiz çıktı. Karşılaşma öncesi boykot krizinin yaşandığı kulüpte futbolcular dün alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmayı reddetti. Denizli ekibi, son çalışmaya çıkmadan sahada yer aldı.

Sakat, cezalı ve ayrılan futbolcuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Denizlispor’da takımın en golcü ismi Hugo Rodallega sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer almadı. Sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Fede Varela, Neven Subotic ve Özgür Çek maçta görev alamadı. Aissati’nin ayrıldığı, Oğuz’un kadro dışı olduğu kulüpte koronavirüs testi pozitif çıkan Marvin Bakalorz da kadroda dahil edilemedi.

Denizlispor’da eksiklerin çokluğu nedeniyle bu sezon sakatlığı yüzünden hiç forma giyemeyen yeni transferlerden Sakıb Aytaç ilk kez kadroya alındı. Sezon başında Yeni Malatyaspor’dan transfer edildikten sonra sakatlanan, takımla antrenmanlara yeni başlayan Sakıb, teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın ricasıyla hazır olmamasına rağmen kadroya girdi.

Koşukavak: Çözüm bekleyen problemlerimiz var

Yalçın Koşukavak maç öncesi takımdaki eksiklerin çokluğu ve kulüpte yaşanan sıkıntılarla ilgili, “Kenardan sahaya çıkabilecek oyuncumuz yok. Yedinci maçımı oynuyorum. 12-13 oyuncuyla oynuyoruz. Çözüm bekleyen problemlerimiz var. Kimsenin iyi niyetini sorgulamıyoruz. Denizlispor bu kadar yıldır ayaktaysa bu şehrin sayesinde. Bu dönemde biraz daha desteğe ihtiyacı var” açıklamasını yaptı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise geçen haftaki ilk 11’den tek değişiklik yaparak maça başladı. Ömer Erdoğan, Selim’in yerine Diouf’e görev verdi. Maç hafif kar yağışı altında başlasa da kar zeminde tutmadı.