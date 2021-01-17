Hande Baladın Sözcü’ye konuştu: ‘Türk kadını pes etmez!’

Gencecik yaşına sayısız başarı sığdıran bir voleybolcu Hande Baladın. Türk kadınının örnek yüzü, Eczacıbaşı VitrA'nın gözbebeği, A Milli Takım'ın yıldızı, voleyboldaki yeni jenerasyonun lider ismi… SÖZCÜ HaftaSonu, Hande'ye hem sporculuğu hem de bilinmeyenlerini sordu, samimi yanıtlar aldı…
Hande Baladın, Kütahya'da doğup, İzmir'de büyüyen ve sonrasında profesyonel voleybol hayatı için İstanbul'a gelmiş bir sporcudur. Şu anda Eczacıbaşı VitrA'da ve A Milli Takım'da oynamakta.
Türk kadınının çalışkan bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum ve isteklerinin peşinden her zaman gidebilecek güçteler. Voleybolda da başarılı olunmasının en önemli sebeplerinden biri bu; pes etmiyoruz. Kendimizi geliştirmek ve daha iyisine ulaşabilmek için her zaman çalışıyoruz.
Eski zamanlarla kıyaslarsak, son dönemde aldığımız başarılarla voleybola ilgi biraz daha arttı. Ama ne yazık ki yakın zamanda futbolun önüne geçebileceğimizi düşünmüyorum. Başarılı bir branşın daha çok ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum. Önümüzde olimpiyatlar var, A Milli Takımımız'ın başarısıyla daha da göz önünde olabileceğimizi söyleyebiliriz.
Avantajları; sürekli oyunun içinde kalmak, sorumluluk alan oyunculardan biri olmak. Dezavantajı ise yok…
Bu görüşe karşı algıların zamanla yok olacağını umut ediyorum. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Yeter ki kendilerine inansınlar. Biz de Türk kadını olarak spor sektöründe olabildiğince kadının gücünü göstermeye çalışıyoruz.
Pandeminin başlarında talihsiz bir sakatlık sürecindeydim. Bu ara benim geri dönüşüm ve toparlanmam için kendi açımdan faydalı oldu. Kendimi evde bulmak ilk başlarda biraz sıktı ama gerekli bütün tedbirleri almamız gerekiyordu. Sezona hazırlık açısında da çok vaktimiz oldu. Maç temposunu yakalamak da zor oldu.
Maçlara her zamanki gibi hazırlanıyoruz. Tabii mental olarak daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Saha dışında koronaya karşı tedbirliyiz ama saha içine gelince dezenfektandan başka koruyucumuz olmuyor. Bu da bizi ve ailemizi biraz korkutuyor. Fakat bunların oyunumuzun önüne geçmesine izin vermiyoruz.
Seyircisiz maç oynamak gerçekten çok sıkıcı ama antrenman havasında geçiyor diyemem. Taraftarlarımız varken her zaman daha güçlü hissediyoruz. ‘Tigers' bu dönemde sosyal medya üzerinden bize desteklerini sürdürüyor. Bu bile bizim motive olmamız için önemli bir etken. Umarım en kısa sürede sağlıklı bir ortamda tekrardan taraftarlarımızla buluşabiliriz.
İlk etapta ertelenmesine üzüldüm ama sakatlığım açısından benim tekrar forma girebilmem için vakit oldu. Tabii bunların dışında dünyanın içinde bulunduğu salgın problemi de var. Önemli olan sağlık… Biz yine bu sene aynı istek ve hırsla Tokyo'da elimizden geleni yapacağız.
“İmkanın olsa, en çok kiminle tanışmak, ne sormak veya ne konuşmak istersin” sorusunu yönelttiğimiz Hande'den, spora bakışını da gösteren örnek bir yanıt: “Cristiano Ronaldo… Spor bilinci yüksek olan disiplinli bir futbolcu. Bu başarıyı nasıl elde ettiğini, kendini nasıl motive ettiğini ve beslenme tarzını konuşmak isterdim. Zirvede olmasına rağmen her sene kendine bir üst hedef koyuyor ve ona ulaşmak için hiç durmuyor. Aslında benim de bir sporcu olarak hedefim ve düşüncem bu yönde. Ama bu süreci birçok ilke imza atmış ve tarihe geçmiş bir sporcudan dinlemek güzel olurdu.”