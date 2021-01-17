Hande Baladın Sözcü’ye konuştu: ‘Türk kadını pes etmez!’

Gencecik yaşına sayısız başarı sığdıran bir voleybolcu Hande Baladın. Türk kadınının örnek yüzü, Eczacıbaşı VitrA'nın gözbebeği, A Milli Takım'ın yıldızı, voleyboldaki yeni jenerasyonun lider ismi… SÖZCÜ HaftaSonu, Hande'ye hem sporculuğu hem de bilinmeyenlerini sordu, samimi yanıtlar aldı…

Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın, Kütahya'da doğup, İzmir'de büyüyen ve sonrasında profesyonel voleybol hayatı için İstanbul'a gelmiş bir sporcudur. Şu anda Eczacıbaşı VitrA'da ve A Milli Takım'da oynamakta.

Kadın voleybolu Türkiye'nin en başarılı branşı. Nedir sırrı?

Türk kadınının çalışkan bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum ve isteklerinin peşinden her zaman gidebilecek güçteler. Voleybolda da başarılı olunmasının en önemli sebeplerinden biri bu; pes etmiyoruz. Kendimizi geliştirmek ve daha iyisine ulaşabilmek için her zaman çalışıyoruz.

Futbolu geçemeyiz!

Voleybolun Türkiye'de (veya dünyada) yeteri kadar ilgi gördüğünü düşünüyor musun?

Eski zamanlarla kıyaslarsak, son dönemde aldığımız başarılarla voleybola ilgi biraz daha arttı. Ama ne yazık ki yakın zamanda futbolun önüne geçebileceğimizi düşünmüyorum. Başarılı bir branşın daha çok ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum. Önümüzde olimpiyatlar var, A Milli Takımımız'ın başarısıyla daha da göz önünde olabileceğimizi söyleyebiliriz.

Smaçör oynamanın avantajları ve dezavantajları neler?

Avantajları; sürekli oyunun içinde kalmak, sorumluluk alan oyunculardan biri olmak. Dezavantajı ise yok…

Türkiye'de kadın olmak zor, kadın sporcu olmak daha mı zor?

Bu görüşe karşı algıların zamanla yok olacağını umut ediyorum. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Yeter ki kendilerine inansınlar. Biz de Türk kadını olarak spor sektöründe olabildiğince kadının gücünü göstermeye çalışıyoruz.

Fiziksel ve mental olarak nasıl bir dönemdi sizin için pandemi arası? Geri dönüş zor oldu mu?

Pandeminin başlarında talihsiz bir sakatlık sürecindeydim. Bu ara benim geri dönüşüm ve toparlanmam için kendi açımdan faydalı oldu. Kendimi evde bulmak ilk başlarda biraz sıktı ama gerekli bütün tedbirleri almamız gerekiyordu. Sezona hazırlık açısında da çok vaktimiz oldu. Maç temposunu yakalamak da zor oldu.

Koronada maçlara konsantre olmak zor mu? Hem kendini korumak hem de maçlara odaklanmak…

Maçlara her zamanki gibi hazırlanıyoruz. Tabii mental olarak daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Saha dışında koronaya karşı tedbirliyiz ama saha içine gelince dezenfektandan başka koruyucumuz olmuyor. Bu da bizi ve ailemizi biraz korkutuyor. Fakat bunların oyunumuzun önüne geçmesine izin vermiyoruz.

Önemli olan sağlık

Sürekli seyircisiz oynamak nasıl? Maçlar antrenman havasında mı geçiyor?

Seyircisiz maç oynamak gerçekten çok sıkıcı ama antrenman havasında geçiyor diyemem. Taraftarlarımız varken her zaman daha güçlü hissediyoruz. ‘Tigers' bu dönemde sosyal medya üzerinden bize desteklerini sürdürüyor. Bu bile bizim motive olmamız için önemli bir etken. Umarım en kısa sürede sağlıklı bir ortamda tekrardan taraftarlarımızla buluşabiliriz.

Olimpiyatlar ertelendi. Bu seni üzdü mü?

İlk etapta ertelenmesine üzüldüm ama sakatlığım açısından benim tekrar forma girebilmem için vakit oldu. Tabii bunların dışında dünyanın içinde bulunduğu salgın problemi de var. Önemli olan sağlık… Biz yine bu sene aynı istek ve hırsla Tokyo'da elimizden geleni yapacağız.

Hande Baladın’ın bilinmeyenleri…

Sevdikleri, nefret ettikleri: “Hande en çok samimiyeti sever. Onun dışında ailesiyle, arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmeye bayılır. Yalandan da nefret eder.”

“Hande en çok samimiyeti sever. Onun dışında ailesiyle, arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmeye bayılır. Yalandan da nefret eder.” En sevindiren, en üzen: “Olimpiyat vizesini aldığımız an en çok sevindiğim… En çok üzen ise Avrupa Şampiyonası'nda kupaya bu kadar yakınken birinci olamamak.”

“Olimpiyat vizesini aldığımız an en çok sevindiğim… En çok üzen ise Avrupa Şampiyonası'nda kupaya bu kadar yakınken birinci olamamak.” Voleybolcu olmasaydın: “İç mimar, modacı, müzisyen… Küçük yaşlarda dönem dönem mesleki düşüncelerim değişti. Ama ben genç yaşta voleybola başlayınca, bir süre sonra tek ilgi odağım voleybol oldu.”

“İç mimar, modacı, müzisyen… Küçük yaşlarda dönem dönem mesleki düşüncelerim değişti. Ama ben genç yaşta voleybola başlayınca, bir süre sonra tek ilgi odağım voleybol oldu.” Ev işleri, yemek yapmak: “Bulaşık makinesi doldurup boşaltmaktan ve ütüden nefret ederim… Onun dışında her şeyi yaparım. Yemekle ilgili de zamanım oldukça mutfakta vakit geçirmeyi severim.”

“Cristiano Ronaldo ile tanışmak isterim”

“İmkanın olsa, en çok kiminle tanışmak, ne sormak veya ne konuşmak istersin” sorusunu yönelttiğimiz Hande'den, spora bakışını da gösteren örnek bir yanıt: “Cristiano Ronaldo… Spor bilinci yüksek olan disiplinli bir futbolcu. Bu başarıyı nasıl elde ettiğini, kendini nasıl motive ettiğini ve beslenme tarzını konuşmak isterdim. Zirvede olmasına rağmen her sene kendine bir üst hedef koyuyor ve ona ulaşmak için hiç durmuyor. Aslında benim de bir sporcu olarak hedefim ve düşüncem bu yönde. Ama bu süreci birçok ilke imza atmış ve tarihe geçmiş bir sporcudan dinlemek güzel olurdu.”