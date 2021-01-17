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Sözcü

Hakan Çalhanoğlu’nun corona virüsü testi pozitif

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 12:08, 17/01/2021
Haberler Futbol
Hakan Çalhanoğlu’nun corona virüsü testi pozitif

İtalya Serie A’nın 18. haftasında yarın deplasmanda Cagliari’ye konuk olacak Milan’da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez’in testleri pozitif çıktı.

Milan kulübünden yapılan açıklamada, semptom göstermeyen iki futbolcunun hemen ev karantinasına alındığı, diğer futbolcular ve personelin durumlarının da yakından takip edildiği ifade edildi.

Corona Hakan Çalhanoğlu milan theo hernandez