Galatasaray 6 maçtır Vodafone Park’ta kazanamıyor

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte siyah-beyazlılara karşı deplasmanda oynadığı son 6 mücadelede galip gelemedi. Galatasaray, son olarak 4 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı 2-0’lık skorla kazanmıştı.

Aslan bu mücadelenin ardından oynadığı 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Sergen Yalçın, Fatih Terim’e karşı ilk kez kazandı

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün oynanan derbiyle birlikte 5. kez karşı karşıya geldi. İki teknik adamın daha önceki karşılaşmalarında Terim Galatasaray’ı, Yalçın’da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ı çalıştırıyordu.

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan mücadele ile Sergen Yalçın, Fatih Terim’e karşı ilk galibiyetini aldı.

Terim ile Yalçın’ın geçen sezon oynanan ilk derbisi 0-0 sonuçlanmıştı.