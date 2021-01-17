Fenerbahçe revire döndü: 7 eksik, 2 belirsiz!

Pazartesi günü sahasında Ankaragücü’nü ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de eksik ve sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti zor duruma sokuyor.

Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş’ın cezalı olması nedeniyle forma giyemeyeceği maçta, 5 futbolcu da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Diego Perotti, Gökhan Gönül ve Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş de sakat oyuncular kervanına eklendi.

Geçen hafta Caner Erkin ve Filip Novak’ın yokluğunda sol bekte oynayan ve iyi bir performans gösteren Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı moralleri bozarken, Filip Novak’ın takımla çalışmalara başlaması teknik ekibi bir nebze olsun teselli etti.

Bir süredir takımdan ayrı olan Jose Sosa ve Kemal Ademi’nin durumları ise maç saatinde belli olacak. Kritik maç öncesi 35 puanı bulunan Fenerbahçe, 15 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak.

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