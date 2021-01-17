Fenerbahçe, Attila Szalai ile sözleşme imzaladı

Mesut Özil transferini bekleyen Fenerbahçe, günün son saatlerinde yeni stoperini duyurdu. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
“Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır.
Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!”
Ailemize hoş geldin Attila Szalai! pic.twitter.com/4wiSMp3bt7
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021