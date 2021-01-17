SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fenerbahçe, Attila Szalai ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoper Attila Szalai ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Güncellenme: 23:20, 17/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe, Attila Szalai ile sözleşme imzaladı

Mesut Özil transferini bekleyen Fenerbahçe, günün son saatlerinde yeni stoperini duyurdu. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır.

Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!”

Attila Szalai Fenerbahçe süper lig