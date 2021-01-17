Fatih Terim’den derbi öncesi kar yağışı ve zemin yorumu

Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği maç öncesinde açıklamalarda bulunan Fatih Terim, İstanbul’da gün boyunca devam eden kar yağışının zemine muhtemel etkisi üzerine konuştu.

“Zemin olabilecek bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama açıkçası sanki karların erimesiyle balçık olacak gibi bir durum da var. O da bizim oyunu kontrol etmemizde, pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör” diyen Terim ısınmada zemini göreceklerini ve buna göre oyunlarını değiştirebileceklerini ise şöyle ifade etti:

“Öyle bir durum olursa, ısınmadan sonra aşağı yukarı göreceğiz ne olacağını. Ona göre oynayacağız mecburen. Yağar mı yağmaz mı bir şey söyleyemiyorum. Maçın oynanmaması için bir sebep yok ama futbola tesir edecektir.”

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LUYINDAMA TERCİHİNİN SEBEBİ

Kadro tercihine de değinen deneyimli çalıştırıcı “Beşiktaş’ın hızlı hücumları çok iyi yaptığını düşündüğümüz için Luyindama’yı tercih ettik. Martin’in hücumu iyi ama Şener daha zinde. Etebo orta saha oyuncusu, mümkünse gerçek bir orta saha olsun istedik” diye konuştu.

Terim hücum hattı için ise “Babel uzun süredir yok. Oğulcan’ın mücadelesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Emre’leri sonraki hamle olarak düşündük” dedi.