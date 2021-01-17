Fatih Terim: Diagne’nin kırmızı kartı doğru

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yayıncı kuruluşta mücadeleyi yorumladı.

İlk yarıda kalelerinde tehlike yaşamadıklarına değinen Terim, “10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada hiç kolay değil. Uzatmayla aşağı yukarı 40 dakika. Çünkü Beşiktaş’la oynuyorsunuz, rakibiniz güçlü ve ciddi. Hiçbir maçta eksik kalmak istemem ama derbide bu kimsenin isteyeceği bir şey değil. İlk yarı Marcao’nun geri pası hariç tehlike yaşamadık. Defansif olarak tüm düşüncelerimiz yerli yerine oturdu ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Bazı pozisyonlar vardı ama ya vuramadık ya hamle yapamadık” diye konuştu.

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DIAGNE’NİN KIRMIZISI

Maçın 58. dakikasında Montero’nun kafasıyla uzandığı topa ayağıyla sert hareket yapan Diagne’nin kırmızı kartını da yorumlayan Fatih Terim, “Diagne’nin kırmızı kartı tabii ki akılda olan bir şey değil. Hiç itiraz yok, kırmızı kart… Kafayla gideceği yere insan ayağıyla giderse öyle olur. Bu çok profesyonelce değil açıkçası. Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden biri Luyindama’ydı ama onun hatasında gol yedik. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil. Çok başarılıydı ama gollerdeki hataları affedilecek cinsten değildi” dedi.

MUSLERA DÖNÜYOR

Galatasaray’ın teknik patronu Terim, sözlerini Denizlispor maçında kaleci ve forvette görevlendireceği isimler hakkında konuşarak şu şekilde tamamladı;

“Muslera’yı bugün kadroya dahil ettim ve nasipse, üç günde bir şey olmazsa Denizli maçında oynatmayı düşünüyorum. Genel olarak bizim santrforlarımız kırmızı kart yiyor. Daha önce Falcao kırmızı gördü, şimdi Diagne. Doğru mu yanlış mı o değil, zaten o yok, şimdi bu da yok. Birini koyacağız santrfora ve sonuçta 11 kişi çıkacağız.”

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BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, “Açıkçası ilk yarı veya Diagne'nin atılışına kadar bakıldığında, Marcao'nun geri pası haricinde pekte ciddi bir tehlike ile karşılaşmadık. Beşiktaş ön dörtlüsü fazla şans vermedik. 58. dakikada oyuncumuzun atılması, özellikle böyle büyük maçlarda hiçbir teknik adamın isteyeceği bir hadise değil. Kırmızı kart, kırmızı kart bence. İnsan kafasıyla gireceği yerde ayağıyla girerse kırmızı kart yer. Diğer oyuncu da bunu kullanır. Belki görüntü ben topa dokunuyorum olabilir ama oynama mesafesine kaldırdığınız zaman rakip de size kafayı uzattığında kendinizi soyunma odasında bulursunuz. Bizde Falcao atılıyor, Diagne atılıyor. Epey maçta 10 kişi ile oynuyoruz. O ana kadar oyunda bir dengesizlik yok. Hamlemizi yapacağız ama olmadı. Sahanın en iyilerinden olan Luyindama'nın da hatalarıyla ki birinci golde Luyindama'nın ıskası kadar diğer oyuncuların da hataları var. Orada vurdurmamalıydılar. Dakika 80, 10 dakikaya girerken. Bu havada, ağır sahada 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Maç öncesinde planlarımızda defansif olarak her şeyi yerine getirdik. Ön alanda başarışı olduğumuzu söylenemez. Açıkçası bu da beni üzüyor. Daha başarılı olmamız gerekir. Eksik kaldığınız zaman büyük maçlarda sonuç pekte istediğiniz gibi olmuyor. 3 gün sonra bir maçımız var. Ondan sonra tekrar maçımız var. Daha çok maç var. Telafi etmeyi umuyorum. Daha doğrusu telefi edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır ilgili ise Terim, “Cüneyt Çakır ülkenin en önemli hatta Avrupa'nın isim yapmış önemli bir hakem. Yardımcıları önemli bir trio. VAR'a bir şey demeyeceğim. Oralara girmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

“DURUP DURURKEN BU TAKIMLA DA ŞAMPİYON OLURUZ DEMEDİM”

Transferle ilgili son durumun sorulması üzerine deneyim teknik adam, “Çok açıkça yüreklilikle söyledim. Listeyi de verdik. İsimleri de söyledik. Beraber de toplandık. Daha vaktimiz var. Burada bazı şeyleri aydınlatmak istiyorum. Biz burada transfer yaparsak belki de yaz ayında küçük dokunuşla Galatasaray yeni bir takım haline gelecek. Çok fazla da ihtiyacı olmayacak. Ekonomik şartlar önemli. Hiç itirazım yok. Ama nitekim konuşmalarımız da öyle geçti. Yoksa ben durup, dururken bu takımla da şampiyon oluruz demedim. Kaan Kançal, ‘Hocam ihtiyaç var mı?' diye sordu. Var. ‘Peki yapmazsak' diye sordu. ‘Yapmazsak dünyanın sonu değil’ dedim. Transfer istemiyorum demedim. ‘Burası Galatasaray takımı’ dedim. Hiç kimse olmasa da biz kimseye buyurun şampiyon olun diyecek halimiz yok. Çıkar oynarız. Daha önce forvetimiz yokken, orta sahamız yokken oynadık. Çok da başarılı olduk, birçok eksiğimiz varken de. Bu eksiklerimiz sadece ocak ayından gelmiyor. Bir önceki transferden geliyor. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Olmazsa Galatasaray camiası bir şeyler yok diye, nasıl olmaz diye serzenişte bulunacak halimiz yok. Bunu söyledim. Olması için hep beraber uğraşacağız. Olmasa da elimizdeki arkadaşlarımızla çalışmaya, yukarılara oynamaya hepsini kazanmaya devam edeceğiz. Doğrusu da budur. Bunu daha önce de yaşadık hep beraber” ifadelerini kullandı.

“KAFAMDAKİ PLAN ÇOK UZUN YILLARIN GALATASARAY’INI ORTAYA KOYMAK”

Transferle ilgili olarak Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimin söylediği şeylerin doğru olduğunu da aktaran Fatih Terim, “Başkan ve yönetim söylediği doğrudur. Özellikle pandemiden sonra ekonomik olarak kolay değildir. Daha evvel basit olan rakamlar şimdi yükselmiş olduğunu görüyoruz. Kolay değil. Maalesef daha öncede söylediğim gibi zaten biz sattığın kadar almaya geldik. Geldiğimizden bir hafta sonra böyleydi. Ama satamıyoruz. Bu da önemli bir faktör. Ümit ederim bazı oyunculara talip olur. Yer açarız. Bu değişimleri yaparız. Ben teknik olarak, bu takımın hocası olarak eksikleri söylemek zorundayım. Listeyi vermek zorundayım. Galatasaray'ı çok uzun yıllar mücadele edecek oyuncularla desteklemek zorundayım. En az rakamlarla mümkünse. Şapkadan tavşan veya herhangi bir şey. Bugün çok zengin kadrolarla oynuyoruz. Kafamdaki plan çok uzun yılların Galatasaray'ını ortaya koymak. Temmuzda bunda başarılı olamadık maalesef. Ocakta olursa iyi olur. Kimseye ‘niye olmadı’ diyecek halimiz yok. Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.