Cüneyt Çakır’ın şanssız anı

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, müsabakada kısa süreli sakatlık yaşadı. Maçın 90+5. dakikasında orta sahada Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalya’nın pasında meşin yuvarlak Cüneyt Çakır’ın beline geldi.

Sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle Çakır, daha sonra düdük çalmaya devam etti.

DOĞRUDAN KIRMIZI KART ÇIKTI

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, mücadelenin 58. dakikasında orta sahanın sol tarafında Montero'ya yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

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