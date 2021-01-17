Yılın ilk derbisinde kritik üç puan… İki gol, bir kırmızı kart

Süper Lig’in 19. haftasında yılın ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş’ın gollerini Josef ve N’Koudou atarken, Galatasaray’da Diagne, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hem Sergen Yalçın’ın hem de Fatih Terim’in orta saha tercihlerinde beklenenin dışında isimlere yer vererek başladığı derbide Beşiktaş set hücumunu, Galatasaray ise hızlı atakları benimseyen bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Oğuzhan ve Etobo’nun sergileyeceği performanslar merak konusu olurken, iki isim de fark yaratacak bir oyun ortaya koyamadı.

Pozisyon açısından oldukça kısır geçen maçta Beşiktaş, sürekli önde basarken, Galatasaray ise zaman zaman önde baskı uygulasa da genelde yarı sahasında topun arkasına geçen bir anlayış sergiledi. İlk yarıda Marcao ve Larin’in yakaladığı net fırsatlar dışında pozisyon olmazken, ikinci yarıda Diagne’nin kırmızı kart görmesiyle oyun bambaşka bir duruma büründü.

GALATASARAY KAPANDI

Galatasaray eksik kalmanın vermiş olduğu dezavantaj nedeniyle iyice sahasına çekildi. Beşiktaş’ın daha çok topla oynadığı ve pozisyon aradığı bir oyun anlayışı sahaya hakim oldu. Beşiktaş, kapalı Galatasaray savunmasını aşmakta sıkıntı yaşarken, Galatasaray da hızlı hücumlarda, Beşiktaş’ın presi ve final paslarındaki hatalar nedeniyle, etkili olamadı.

Marcao ve Luyindama’nın savunmanın ortasındaki etkili oyunu da Beşiktaş’ın pozisyon bulmasını zorlaştırdı. Luyindama hava toplarında inanılmaz etkili olurken, Marcao da kademede yaptığı müdahalelerle göz doldurdu. Ancak Luyindama’nın yaptığı iki hata, sarı-kırmızıların kalesinde gol olarak geri döndü. Beşiktaş savunmasına fazla işin düşmediği karşılaşmada Vida ve Montero, hata yapmadan maçı tamamladı.

BEŞİKTAŞ ARADIĞI GOLÜ JOSEF İLE BULDU

İki takımın da pozisyon üretmekte zorluk çektiği maçta sahneye çıkan Josef, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla ağları havalandırdı. Skor avantajını eline geçiren Beşiktaş, oyunun kalan bölümünde geçiş oyunlarını tercih etti. Galatasaray ise topa sahip olmaya başlasa da pozisyon üretmeyi başaramadı.

Beşiktaş, en iyi yaptığı geçiş oyununu, öne geçtikten sonra uygulamaya koyunca, uzatmada ikinci golü de buldu. N’Koudou’nun 90+1’de attığı gol, galibiyeti perçinledi. Soğuk havada, düşük tempoda ve pozisyon açısından kısır geçen yılın ilk derbisinde üç puan Beşiktaş’ın oldu. Ceza sahası içinde fazla topla buluşamayan, faullerle sık sık kesilen, pas hataları nedeniyle olgunlaşamayan ataklar şeklinde geçen dev maçta Josef ve N’Koudou’nun golleri maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 38 yaparken, Galatasaray 33 puanda kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba (Dorukhan dk. 87), Ghezzal (Mensah dk. 67), Larin, Oğuzhan (N'Koudou dk. 67), Aboubakar (Gökhan Töre dk. 87)

Yedekler: Utku, Necip, N’Sakala, Ljajic, Kartal Kayra, Serdar

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Okan, Şener (Linnes dk. 39), Luyindama, Marcao, Sarrachi, Taylan (Emre Kılınç dk. 81), Etebo (Emre Akbaba dk. 81), Belhanda (Donk dk. 69), Oğulcan, Arda (Babel dk. 69), Diagne

Yedekler: Fatih, Kerem, Ömer, Ozornwafor, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Josef de Souza (dk. 79), N'koudou (90+1) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Diagne (dk. 58) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier, Ghezzal (Beşiktaş)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Beşiktaş 2-0 Galatasaray