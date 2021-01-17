Bir transferden fazlası: Mesut Özil

Mesut Özil, arkasında muhteşem bir kariyer ve dünya çapındaki hayran kitlesiyle rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Mesut, bir transferden fazlası demek. Sarı-lacivertliler dev bir markayı bünyesine kattı.

Almanya'nın Dünya Kupası kaldıran efsane kadrosunun, Real Madrid'in ve Arsenal'ın 10 numarası size emanet edilmişse, haliyle milyonlarca hayran kitlesine sahip oluyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamından daha çok Twitter takipçisi olan Mesut, Fenerbahçe'yi dünyada çok daha popüler bir takım haline getirecek.

Özellikle Almanya, İngiltere ve Müslüman coğrafyası, Fenerbahçe'yi yakından takip edecek. Camianın özlediği hava da Mesut'la şimdiden yakalandı. Alex, Roberto Carlos, Anelka gibi dünya yıldızlarına alışkın olan Fenerbahçe, bu anı uzun zamandır bekliyordu. Mesut demek pandemi sonrası rekor kombine ve bilet demek, rekor forma satışı demek. Kariyeri sıkıntılı ve düşüşteydi.

Mesut aynı zamanda fazlasıyla duygusal biri. Bu yüzden yeni bir çıkış için doğru yerde. Hiçbir yerde bulamayacağı sevgi ortamına geliyor. Onu bağrına basmak için sabırsızlanan milyonlar arkasında. Futbol dışındaki işlerle kafası bulandırılmazsa, hem Mesut hem Fenerbahçe hem de Süper Lig kazanır.