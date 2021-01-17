Arda Turan: Bugün bu acıyı çekip…

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray’da takım kaptanı Arda Turan, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ı tebrik eden Arda Turan, “Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Futbol böyle, ufak hatalar büyük acılar çekmenize sebep oluyor. Bugün bu acıyı çekip yarın sabah yeniden odaklanmamız lazım çünkü üç gün sonra başka bir maç var. Kaptan olarak arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım. Kaybedilecek bir maç değildi. Futbol bazen böyle. Beşiktaş’ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler” dedi.

Zirvenin 5 puan gerisine düşmeleri üzerine Arda Turan “Biz Galatasaray’ız. Beraberliğe ve mağlubiyete razı olmayız. Daha atak oynamaya ve hücum oynamaya çalışıyoruz. Fatih hocanın felsefesi budur. EURO 2008’den beri bunu hatırlarsınız. Bundan 20 gün önce lideriz, 7 gün sonra yine lider olabiliriz” ifadelerini kullandı.

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