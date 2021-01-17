2021’in ilk büyük maçı! Beşiktaş ve Galatasaray’ın soğuk havada sıcak derbisi…

2021’in ilk derbisinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır. 13. haftada BB Erzurum maçıyla başlayan seride 5 galibiyet,1 beraberlik alıp 16. haftada liderlik koltuğuna oturan Kartal bugün de kazanırsa zirvedeki yerini sağlama alacak.

Takımdaki tek eksik olan cezalı Welinton'un yokluğunda stoperde Vida'nın yanında Necip'i oynatması beklenen Sergen Yalçın, Montero seçeneğini de göz önünde bulunduruyor. Ezeli rakibini yenerek liderlik koltuğuna oturmak isteyen Galatasaray'da sakat Falcao ve kaza geçiren Omar yok.

14 Haziran 2020'de oynanan Rize maçında sakatlanan Muslera bu sezon ilk kez kadroda yer alacak. Aslan, Vodafone Park'ta ilk kez kazanmaya çalışacak.

Muhtemel 11’ler:

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Necip (Montero), Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

: Ersin, Rosier, Vida, Necip (Montero), Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar Galatasaray : Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Arda, Emre Kılınç, Diagne

: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Arda, Emre Kılınç, Diagne Yayın: beIN Sports 1

Son maçlarda Kartal

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 maçın 3'ünü kazanabildi; 10 beraberlik 8 mağlubiyet yaşadı. Cimbom, Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden yenilgiyle ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü döneminde Beşiktaş; G.Saray ve Fenerbahçe ile oynanan 3 derbide 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Kara Kartal, Yalçın ile Trabzonspor önünde de 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Muhabir gözüyle: Ali Aydın Beşiktaş’ın derbideki en büyük kozu, hocası olacak. Sergen Yalçın oyuncularına taktik çalıştırırken, böylesine büyük maçları kafasında defalarca oynar. Futbol zekası ve bakışı çok farklı olan genç çalıştırıcı, derbide çok farklı bir strateji izleyecektir. Oyunu 90 dakikaya yayma düşüncesi olan Sergen Yalçın, özellikle ilk yarıda kontrollü oyun oynatacaktır. Son 20 golünü maçların ikinci yarısında bulan Beşiktaş, ikinci yarıda skora gidecek bir oyun oynayabilir. Tabii burada Galatasaray'ın da oyun içinde ne yapacağı önemli. Şu var ki; hem fizik hem de moral olarak Beşiktaş derbide bir adım önde gözüküyor.

4 futbolcu ceza sınırında

Bugün sarı kart görürlerse Beşiktaş'ta Vida ve Mensah, Karagümrük; Galatasaray'da da Belhanda ve Luyindama, Denizlispor maçında takımlarındaki yerlerini alamayacak.

1.3 milyarlık maç

Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 380 milyon TL. Transfermarkt verilerine göre G.Saray'dan Marcao, 12 milyon Euro değeri ile sahanın en değerli oyuncusu.

Muhabir gözüyle: Mesut Yıldırım Galatasaray için derbi büyük önem taşıyor. Yapılmayan transferler, camia içindeki negatif elektrik, derbiye göre yine şekillenecek. Fatih Terim, 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının taktiğini Sergen Yalçın'a karşı da deneyecek. Cimbom 3-4-3 benzeri dizilişle özellikle orta alan ve hücum hattını kalabalık tutmaya çalışacak. Böylece rakibin iyi olduğu orta saha üstünlüğünün ele geçirilmesi planlanıyor. Bu düşünce gerçekleştirse sarı-kırmızılılar avantaj elde edecek. Galatasaray'ın zayıflığı savunma arkasına atılacak toplar. Bunlara dikkat etmeli. Ayrıca bireysel hatalar Cimbom'un başını ağrıtan bir diğer unsur.

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