Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım’a hakaretten ceza aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın 18 Eylül 2013 tarihli Sabah Gazetesi’nde yayınlanan yazısında, Aziz Yıldırım hakkında “Yıldırım her zaman işlerini böyle gördü. Fenerbahçe başkanlık forsunu arkasına alıp tehdit, baskı, şantaj, tedhiş yöntemleri kullandı. Kaleci Rüştü'yü göstere göstere dövdürdü. Digiturk'teki yorumları beğenmediği için Kadıköy'de TV kablolarını kestirdi. Hâlâ herkesin anasına avradına küfreden paramiliter internet ağlarını parayla destekliyor Aziz Yıldırım. Fatih Hoca elbette bu seviyede bir adam değil ama geçen seneden beri eski Türkiye tarzı hareketleri artırdığı kesindir…” ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım şikayeti üzerine Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 2. Aliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret suçunu işlediğini belirterek 90 gün adli para cezası verdi. Sonra da bu cezayı 1.300 TL para cezasına çevirdi.

Ertelenen davası yeniden görülecek

Mahkeme Rasim Ozan Kütahyalı'nın daha önce ertelenen 5 ceza dosyasının yeniden açılması için mahkumiyet kararını ilgili mahkemelere bildirilmesine karar verdi. Aziz Yıldırım’ın aynı konuyla ilgili açtığı tazminat davası ise devam ediyor.

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