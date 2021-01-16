MAÇ SONUCU | Fulham 0-1 Chelsea

İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Fulham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Craven Cottage’ta oynanan Londra derbisinde konuk takım 1-0 kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Fulham’da Antonee Robinson 44. dakikada Azpilicueta’ya yaptığı sert hareketin ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.
78. dakikada ise Chelsea’nin galibiyet golü geldi. Kaleci Areola’nın uzaklaştırdığı topta ceza sahasında şutunu çeken İngiliz oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu sonucun ardından Fulham 17 maç sonunda 12 puanla küme düşme hattında kalırken, Chelsea 18 maçın ardından 29 puana yükseldi.